Taxistas discutem e um é baleado dentro do Aeroporto de Manaus

Manaus - Um taxista, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi baleado no início da tarde desta terça-feira (3), por volta das 14h, dentro do Aeroporto Internacional de Manaus - Eduardo Gomes, situado na avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Segundo o capitão Jorge Barreto, da Companhia de Policiamento Turístico (CPTur), o crime aconteceu após uma discussão entre a vítima e outro taxista por conta de corridas. O autor disparou acertou a perna da vítima, que foi socorrida por funcionários do aeroporto e, posteriormente, encaminhada a um hospital.

O capitão informou que o autor já foi identificado, mas conseguiu fugir e até o momento não foi localizado. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.