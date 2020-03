Ex-padastro é preso após menina contar à professora que era abusada

Delegada da Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Joyce Coelho | Foto: Divulgação

Manaus - A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) cumpriu na tarde desta terça-feira (03), mandado de prisão preventiva em nome de um lavador de carro de 27 anos, por estupro de vulnerável, tendo como vítima a ex-enteada dele, uma menina de 6 anos. A prisão do autor do crime foi feita no local do trabalho dele, em um lava-jato localizado no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da cidade.

Cresce o número de crianças vítimas de violência sexual em Manaus | Foto: Leonardo Mota

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da especializada, no mês de novembro de 2019, a criança comentou com a professora da escola em que ela estudava, que estava sentindo dores nas partes íntimas. Ao ser questionada, a menina relatou os abusos sexuais praticados pelo ex-padrasto.

Conforme informações da delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializa em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), depois da profissional tomar conhecimento sobre a situação da menina, informou o caso para a direção da escola. “Após a revelação do crime, a escola acionou o Conselho Tutelar, que notificou o pai da criança. O homem compareceu na DEPCA, juntamente com o avô paterno da menina e registou o Boletim de Ocorrência (B.O). A vítima realizou exames periciais que comprovaram o abuso sexual”, explicou Joyce.

O caso foi encaminhado à Delegacia Especializa em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) | Foto: Kennedson Paz

Ainda segundo Joyce, com a descoberta da denúncia sobre os abusos, o lavador de carros passou a se esconder e mudar constantemente de moradia para não ser localizado pela polícia.

O mandado de prisão contra o homem, foi expedido no dia 17 de janeiro deste ano, pela juíza Anagali Marcon Bertazzo, titular da 6ª Vara Criminal da Comarca de Manaus.

Ao ser localizado, o homem foi preso e conduzido à sede da DEPCA, onde após os procedimentos legais na delegacia, ele deverá ser conduzido à audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, situado na região sul da capital.