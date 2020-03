'Bolinha' é preso em flagrante por tráfico de drogas no São Raimundo

Com o suspeito haviam drogas e arma de fogo | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus - Na manhã desta terça-feira (3), Andril Matos Garcia, conhecido como "Bolinha" de 23 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Ele estava com uma arma de fogo de calibre 38, uma porção de maconha, uma porção de oxi, 42 trouxinhas de ox, além de mais R$ 300 em espécie.

Segundo os policiais, Andril estava uma embarcação que estava atracada no porto do São Raimundo, localizado na rua Cinco de Setembro, Zona Oeste. Ao se aproximarem do local, um dos indivíduos percebeu a presença da polícia e fugiu em uma lancha.

De acordo com o delegado Mário Paulo Telles, titular do 5° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a atitude de "Bolinha" era suspeita e que ultimamente estava trabalhando com consertos de motores de pescas em um barco de um tio dele.

A prisão aconteceu após denúncia anônima de tráfico de drogas no porto do São Raimundo | Foto: Divulgação/PC-AM

“Essa ação policial foi motivada por denúncias recebidas na unidade policial sobre o intenso comércio de tráfico de drogas em embarcações que atracam na orla do São Raimundo. Durante abordagem no lugar, identificamos e prendemos um dos envolvidos nesse comércio indevido. Os trabalhos policiais irão continuar para identificar e localizar outros envolvidos nesse crime”, informou Telles.

Andril já possui passagem pela polícia pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo. Em 2014, ele foi condenado a 12 anos de prisão, por um roubo cometido no município de Novo Airão (distante 115 quilômetros em linha reta da capital). Em 2018, foi condenado a dois anos e três meses, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco, zona sul da capital.

*Com informações da assessoria