Flagrado por câmeras, assaltante de drogarias acaba preso em Manaus

Manaus - Raphael Peres de Souza, de 30 anos, foi preso, na manhã desta quarta-feira (4), por volta das 9h, na rua Ilha Oregon, no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por roubo. Ele, segundo a polícia, é apontado como especialista em cometer assaltos a drogarias da capital.

Conforme o delegado Antônio Rondon, titular do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Raphael responde a sete processos por roubo - todos cometidos em drogarias.

O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Celso Souza de Paula, do Plantão Criminal, em razão de um roubo no dia 31 de janeiro deste ano em uma drogaria, localizada na rua Professora Raimunda Magalhães, na segunda etapa do bairro Coroado 2, na Zona Leste de Manaus.

Rondon destacou que as equipes já possuem filmagens que mostram Raphael cometendo mais dois roubos a drogarias depois do dia 31 de janeiro. Ele responderá a três processos.

Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, Raphael será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

Assista aos vídeos que mostram alguns dos roubos a drogarias:

| Autor:

| Autor:

| Autor:

| Autor:

| Autor: