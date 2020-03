PM recupera sete veículos com restrição de roubo ou furto em Manaus

Manaus (AM) - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recuperou três motocicletas e quatro carros em Manaus, entre ontem (03/03) e a madrugada de hoje (04/03). As ações ocorreram nos bairros Santa Etelvina, São José 3, Conjunto Ben Hur, Jorge Texeira e Tancredo Neves.

Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) localizaram, no bairro Tancredo Neves, na rua Turquesa, zona leste, um veículo do modelo Celta, preto, de placa JXX-9852. O carro possuía restrição de roubo e foi conduzido à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Lista de veículos

Carro Corsa Wind, vermelho, placa JWN-9424

Carro Grans Siena, branco, placa PHM-2109

Carro HB20, vermelho, placa OAI-4243

Carro Celta, preto, placa JXX-9852

Motocicleta Honda Biz, vermelho, placa JXQ-3237

Motocicleta Honda CG 125, preta, placa OAD-3447

Motocicleta Honda CG 160, prata, placa PHT-2749