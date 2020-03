Após denúncia, PM fecha quarto de hotel usado para jogos em Tapauá

| Foto: Divulgação

Tapauá (AM) - Policiais militares do 2º Pelotão da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) fecharam, nesta quarta-feira (04), um quarto de hotel usado para jogos de azar, localizado na avenida Presidente Costa, no município Tapauá (distante 449 quilômetros da capital). Na ação, foi detido um homem, que não teve a idade revelada, suspeito de exploração da atividade no local. Foram apreendidos R$ 1.250 em espécie, 11 blocos de boletos, uma máquina de sorteio e um revólver calibre 38 com 10 munições intactas.

De acordo com policiais do 2º Pelotão, a ação ocorreu após recebimento de denúncia anônima informando que um homem vinha explorando jogos de azar no município, e que os sorteios dos jogos eram realizados em um quarto de hotel no município, sempre ao meio-dia.

De posse das informações, agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil, foram acionadas e se deslocaram até o local onde realizaram flagrante no momento da realização do sorteio, com a apreensão de todo o material usado para os jogos de azar. Os policiais, realizaram ainda, revista no suspeito indicado na denúncia e em seus pertences, encontrando dentro de uma mala a arma de fogo e as munições apreendidas. O proprietário do estabelecimento não foi encontrado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido e apresentado no Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Tapauá para procedimentos cabíveis.





*Com informações da Assessoria