Policiais militares detêm suspeito por porte de arma ilegal

Manaus (AM) - Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na noite deste domingo (1º), um homem de 22 anos, suspeito de porte ilegal de arma de fogo no bairro Petrópolis, zona sul da capital. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, marca Taurus, numeração GM86050.

Segundo informações dos policiais que atenderam à ocorrência, por volta das 20h, durante patrulhamento na área, os agentes avistaram um indivíduo em atitude suspeita que estava na rua Aristóteles Bonfim. Foi feita aproximação e abordagem e, durante revista pessoal, os policiais não encontraram nada de ilícito. Após demonstrar nervosismo e ao ser indagado, o suspeito informou que guardava uma arma de fogo em sua residência.

A equipe se deslocou até o local e, durante as buscas, localizou o revólver, que estava escondido em um dos cômodos da casa.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que o suspeito já tinha passagem pela polícia pelo crime de roubo.

*Com informações da assessoria