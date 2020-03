Após pegar carona com desconhecido, adolescente é estuprado em Manaus

O adolescente ainda foi ameaçado de morte | Foto: Reprodução

Manaus - Silvio Piedade da Silva, de 40 anos, foi preso, na tarde desta quarta-feira (4), por volta das 16h, no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus. Ele é suspeito de estuprar um adolescente de 14 anos.

Conforme informações da conselheira tutelar Iolene Oliveira, a vítima saiu no início da tarde da casa onde mora no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste, para cortar o cabelo em uma barbearia no bairro São José Operário. Ao retornar para a casa onde mora, o adolescente percebeu que havia esquecido os óculos e acabou retornando ao lugar para pegar o objeto.

“Ao chegar nessa barbearia para pegar os óculos, o cabeleireiro pediu para que Silvio - que é colega dele -desse uma carona para a vítima já que eles iriam para o mesmo bairro. No meio do caminho, o homem desviou a rota e levou o adolescente até a casa que seria da patroa dele, onde consumou o ato”, explicou Iolene.

Após o crime, Silvio deixou o adolescente em frente à escola onde ele estuda, no Tancredo Neves, e o ameaçou para que ele não contasse nada a ninguém. Após o suspeito ir embora, a vítima relatou o caso ao diretor da escola que acionou o conselho tutelar e a polícia.

A conselheira disse que o adolescente indicou onde teria acontecido o crime e o autor foi preso pela equipe da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ao ver a polícia, o homem se escondeu no forro da residência. Ele foi conduzido ao prédio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Na delegacia, a mãe da vítima conversou com a imprensa e clamou por Justiça. “Eu só peço Justiça porquê esse monstro estuprou meu filho. Eu peço das autoridades que esse homem não seja liberado na audiência de custódia. Eu faço esse apelo às autoridades. Ele tem que pagar pelo crime que cometeu”, disse a mulher.

A mãe contou que o adolescente está muito abalado. “Meu filho tinha sonhos e daqui para a frente eu nem sei como vai ficar a vida. Essa foi a primeira vez e, graças a Deus, será a última. Eu sempre conversei com meu filho e esse homem o ameaçou. Ele mexeu com a pessoa errada, pois meu filho sempre foi orientado”, declarou.

Ao término dos procedimentos cabíveis, Silvio passará por audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na Zona Sul de Manaus.