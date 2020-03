4 PMs são presos e arsenal é apreendido na mansão de Givancir Oliveira

Iranduba- Cinco pessoas, dentre eles, quatro policiais militares, foram presas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente do Sindicato dos Rodoviários de ManausGivancir de Oliveira . A ação foi realizada na manhã desta quinta-feira (5), por volta das 10h30, em Iranduba (município distante 27 quilômetros em linha reta de Manaus). No local, foi apreendido um arsenal de armas.

A ação é atrelada ao processo em que Givancir é apontado como principal suspeito da morte de Bruno de Freitas Guimarães, que tinha 24 anos, e da tentativa de homicídio da prima de Bruna, uma mulher trans identificada como “Tchelsy”, ocorrido na tarde do último sábado (29), em Iranduba. Ele teve a prisão temporária decretada na última segunda-feira (2) e permanece em uma unidade policial da capital, onde deve cumprir os 30 dias de prisão.

Conforme o delegado Geraldo Eloi, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), ao chegarem na residência, os policiais civis foram recebidos por um funcionário de Givancir. Quatro veículos foram apreendidos, além de oito armas de fogo, sendo quatro pistolas de calibre 40, 45 e 380, dois revólveres e duas espingardas calibre 12, além de vasta munição.

Na ação, além das cinco prisões e armas de fogo, também foram apreendidas granadas de efeito moral. Participaram da ação todo o efetivo da 31ª DIP com quatro viaturas.

O advogado de defesa, Orlando Bentes, disse ao Em Tempo que essas apreensões e prisões na casa de Givancir não devem prejudicar o andamento do inquérito e que a ação é completamente isolada e não tem nada a ver com o cliente.

“As pessoas responsáveis por essas armas estão aqui na delegacia e sendo responsabilizadas. Givancir não tem nada a ver com isso. Até porque quando essas pessoas foram contratadas para fazer a segurança da casa, ele já estava preso”, declarou Bentes.

Geraldo Eloi explicou que, após os procedimentos cabíveis na delegacias, os cinco presos foram flagranteados por porte ilegal de arma de fogo e os policiais serão entregues ao quartel da Polícia Militar. Já o outro homem permanecerá na carceragem da 31ª DIP à disposição da Justiça.

“Os policiais estão de parabéns. Eles estão se empenhando nesse caso. Só queremos Justiça pelo meu filho e pelo meu sobrinho, que está correndo perigo. Ele é a prova viva desse crime. Estamos com medo e tivemos que nos mudar devido ao risco. Mas vamos continuar acompanhando os trabalhos e exigindo que ele pague pelo que fez”, declarou Adriana Freitas, mãe de Bruno.