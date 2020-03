Vídeo: Pela 5ª vez, bandidos roubam mercadinho na Zona Norte de Manaus

A ação dos assaltantes foi registradas por câmeras de segurança do local. | Foto: Divulgação

Manaus - Um mercadinho localizado na rua Custódio Correa, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, se tornou alvo frequente de criminosos. Na noite da última quarta-feira (4), uma dupla invadiu o estabelecimento e levou toda a renda do caixa. A ação dos assaltantes foi registrada por câmeras de segurança do local.

Por volta de 21h30, o primeiro suspeito, vestindo uma camiseta branca e boné, vai até porta do mercadinho e pede para entrar. Achando que era um cliente, o funcionário abre a porta e o homem vai até as prateleiras e finge fazer compras.

Em seguida, o segundo assaltante sai de veículo, modelo Gol, de cor prata. Ele usa camiseta vermelha e boné, tenta entrar no estabelecimento, mas se depara com a porta fechada. Do lado de dentro, o funcionário percebe que o homem está armado e corre, deixando o local trancado. O casal, proprietário do mercadinho, estava no caixa e também corre para se proteger.

As câmeras registram o primeiro suspeito abrindo a porta para o comparsa e depois a dupla vai até o caixa e recolhe toda a renda do mercadinho. Toda a ação criminosa dura menos de um minuto.

Os trabalhadores relataram que, desde quando o estabelecimento inaugurou, o local já sofreu cinco assaltos. Eles cobraram mais segurança na área.

"Acordamos 5h da manhã e trabalhamos até às 23h. Tem viatura que passa aqui, mas é sempre muito rápido e não inibe os criminosos", relatou um funcionário do local.

Denúncia

Se você reconhece algum desses suspeitos pode denunciar pelos números 190 ou 181 da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).