Motorista de App é preso por ajudar ladrões a fugir após crimes no AM

O suspeito foi conduzido ao prédio da Derfd | Foto: Suyanne Lima

Manaus – Jefferson Douglas Oliveira Souza, de 29 anos, foi preso nesta quinta-feira (5), suspeito de ajudar assaltantes a fugirem após cometerem crimes. O local e horário da prisão não foram divulgados pela polícia. O suspeito foi identificado como comparsa de Harry de Souza Branco , de 31 anos, flagrado cometendo roubo majorado em um salão de beleza de alto padrão, no bairro Vieiralves, na Zona Centro-Sul de Manaus. O homem pediu um emprego e, após entrar no local, cometeu o assalto.

Conforme a equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), a polícia chegou até Jefferson após a prisão de Harry, ocorrida no dia 27 de fevereiro deste ano. Harry contou que ao sair do salão recebeu ajuda do mototaxista Syrrenon Soares Barbosa - que está sendo procurado pela polícia para fugir. Em outro ponto, ele desceu e entrou no carro de Jefferson para burlar a ação da polícia.

A polícia informou que em uma investigação paralela a esse caso, realizada pelo 14° Distrito Integrado de Polícia, foi identificado que o carro modelo Volkswagen, de cor prata, utilizado por Jefferson também deu fuga a dois criminosos que assaltaram uma cafeteria, no mês de fevereiro na Zona Oeste de Manaus.

Após a prisão, Jefferson foi indiciado por roubo majorado e deverá passar por audiência de custódia no Fórum Henoch da Silva Reis, na Zona Sul de Manaus.