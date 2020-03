Após quatro meses, um dos suspeitos de matar Sara Rufino é preso no AM

| Foto:

Manaus - Wellington Farias Costa, suspeito de envolvimento no assassinato de Sarah Beatriz Rufino Basílio, que tinha 22 anos à época, em novembro de 2019, foi preso nesta quinta-feira (5), em Manacapuru (município distante 68 quilômetros de Manaus).

A polícia ainda está a procura de Erickson Farias Costa , irmão de Wellington, que também é acusado do homicídio qualificado da jovem.

Conforme informações preliminares, equipes da Polícia Civil de Manacapuru recebeu denúncias que Wellington havia sido avistado nas proximidades do hospital da cidade. Após dias de investigação, os policiais localizaram o paradeiro do suspeito.

Wellington foi capturado em uma pousada, localizada no bairro de São José, em Manacapuru. Ainda de acordo com a polícia, ele não reagiu à abordagem e foi levado para delegacia do município.

Erickson está foragido | Foto: Divulgação

O suspeito deve ser encaminhado a Manaus na manhã desta sexta-feira (6), onde será interrogado na Delegacia Especializada em Homídios e Sequestros (DEHS).

O crime



O crime aconteceu no dia 23 de novembro de 2019, no ramal Nova Canaã, quilômetro 41 da Rodovia Federal BR-174. Conforme a polícia, Sara e o namorado dela estavam saindo de uma festa, quando foram abordados pelos irmãos Erickson e Wellington , que pediram dinheiro a eles para comprar drogas.

O casal, que não tinha dinheiro naquele momento, foi perseguido e atingido por golpes de faca pelos infratores. O namorado de Sarah conseguiu fugir, mas ela foi encontrada sem vida momentos depois.

Justiça

Aliviados após receber a notícia da prisão de Wellington, familiares de Sara informaram ao Portal Em Tempo que devem comparecer à delegacia para acompanhar a chegada do suspeito.

"Estamos agradecidos a Deus e a polícia porque a justiça está sendo feita. Esperamos muito que o Wellington entregue o irmão dele. Vamos continuar orando até que o outro suspeito também seja preso", relatou a irmã da vítima, Ednelza Rufino.