PC estoura laboratório de drogas em Manaus e prende narcotraficante

Manaus - Após denúncias anônimas, a Polícia Civil prendeu, na última quinta-feira (5), o narcotraficante Orlean Pinheiro, de 27 anos, em um apartamento, localizado no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. O local era utilizado como laboratório de drogas.

Ao tomarem conhecimento da denúncia, uma equipe do Departamento de Investigação sobre Narcotráfico (Denarc) fez campana na área informada por 10 dias e no momento certo flagraram Orlean com os materiais entorpecentes.

“Ele confirmou que o local era utilizado como laboratório e não ofereceu resistência à prisão”, explicou a diretora-adjunta do Denarc, Tamara Albano.

Durante a operação, foram apreendidos sete mil pinos de cocaína, três tabletes, peneiras, balanças de precisão e três sacos com maconha, que seriam embalados para a comercialização.

Ainda segundo Tamara, Orlean não tinha passagens pela polícia. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após os trâmites, realizado na delegacia, ele deverá ser encaminhado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, situado na Zona Sul.