'Odin' encontra 25 quilos de cocaína em grades de cerveja em Manaus

Apreensão não teria sido possível sem a ajuda de cão farejador | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Uma operação em conjunto entre o Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) e a Receita Federal prendeu 25 quilos de pasta base de cocaína, em uma embarcação vinda do município de Tabatinga, distante 1.108 quilômetros em linha reta da capital. Após as buscas, o cão farejador localizou as drogas em 16 grades de cervejas.

As investigações aconteceram durante um período de 10 dias, após tomarem conhecimento de que uma grande quantidade de drogas estava saindo do município com destino à capital amazonense e chegaria ao Porto de Manaus por volta de 16h, de quinta-feira (5).

Durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (6), Tamara Albano, diretora adjunta do DENARC, ressaltou que após as investigações, a ação foi planejada em conjunto com a Receita Federal.

“Em nossas operações fluviais a refeita tem atuado junto conosco e dessa vez não foi diferente. O cão farejador ‘Odin’ entrou na embarcação e sinalizou a presença de drogas nos engradados, onde foi identificado 25 quilos de pasta base de cocaína”, explicou Tamara.

Para a equipe de reportagem do Portal EM TEMPO, o analista tributário da Receita Federal Roberto Cesarino afirmou que sem a ajuda de "Odin" a droga não teria sido encontrada.

Roberto Cesarino, analista tributário da Receita Federal | Foto: Kennedson Paz

"Ele encontrou os sacos com as grades, visualmente, era impossível de identificar, mas o Odin dava sinais que não havia dúvidas que as drogas estivessem ali. Por conta disso, abrimos a tampa da canaleta e encontramos os materiais entorpecentes”, explicou Roberto.

Ainda segundo o analista, geralmente, em casos de buscas, quando o cão farejador sinaliza, rapidamente as drogas são encontradas. No entanto, desta vez, a grade vazada foi visualizado e não conseguiam identificar sem abrir a embalagem.

Nesta ação, apenas os materiais entorpecentes foram apreendidos. Tamara Albano ressaltou que as investigações em torno do caso vão continuar para identificar o proprietário e quem receberia a droga em Manaus.