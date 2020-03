Rapaz é esfaqueado no tórax durante briga em Manaus

| Foto: Kennedson Paz/Em Tempo

Manaus - Nesta madrugada de sexta-feira (6), por volta das 4h, um jovem de 19 anos sobreviveu após ter sido atingido com um golpe de faca na região do tórax. Devido ao ferimento, ele precisou ser levado às pressas para um hospital, na Zona Leste da capital.

Conforme informações da vítima, no decorrer de uma festa de aniversário, que aconteceu no bairro Tancredo Neves, houve um desentendimento entre os convidados e começou a pancadaria. Segundo o jovem, um suspeito não identificado, correu para cima dele e o atacou com uma faca.

Ferido, a vítima precisou ser levada até o Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo, situado no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Na unidade, foi socorrido na setor emergencial e passou por procedimentos médicos.

Conforme informações da polícia registradas na hospital, a perfuração não atingiu nenhum órgão vital e por volta das 11h de hoje [sexta-feira], o jovem aguardava apenas o resultado de exames para ter liberação médica.

Ainda segundo a policia, o jovem não tinha passagens por práticas de crimes. Além disso, a vítima foi aconselhada a registrar o Boletim de Ocorrência (B.O), para que o crime de tentativa de homicídio seja investigado.