Quinze pessoas são presas e um adolescente é apreendido no AM

Em nove bairros de Manaus e em três municípios do interior do estado, 15 pessoas foram presas e um adolescente apreendido pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) entre quinta-feira (05) e a manhã desta sexta (6). Os crimes cometidos foram de tráfico de drogas, roubo, homicídio e posse ilegal de arma de fogo.

Em Manaus, as prisões ocorreram nos bairros Jorge Teixeira, Tancredo Neves, Cachoeirinha, Novo Aleixo, São Lázaro, Colônia Terra Nova, Nova Cidade, Centro e Val Paraíso.

No bairro Jorge Teixeira, na rua Mura, zona leste, dois homens foram detidos na manhã desta quinta-feira (05) por militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e encaminhados ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, após uma denúncia anônima. Com eles foram apreendidos duas armas de fogo, dois cartuchos intactos, três porções de entorpecentes, uma balança de precisão e R$ 113 em espécie.

Após denúncia por roubo, com 11 celulares e duas armas de fogo, na noite de quinta (05/03) no bairro Tancredo Neves, zona leste, três homens foram presos e um adolescente foi apreendido por militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

Interior

Em três municípios do Amazonas, a Polícia Militar prendeu cinco suspeitos pelos crimes de roubo e homicídio. Em uma das ocorrências, um homem de 32 anos foi preso no município de Barreirinha (distante 331 quilômetros da capital) por homicídio de uma mulher de 29 anos.