Suspeitos de assassinato são levados a julgamento no AM

Manaus (AM) - Cinco pessoas estão sendo julgadas por participarem do homicídio de um jovem de 23 anos em agosto de 2017, executado a tiros dentro de um salão de beleza. O julgamento deve durar quatro dias.

João Felipe Martins foi assassinado onde trabalhava, no bairro Vieiralves. O crime aconteceu em 2017. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda ação dos criminosos. No vídeo, o atirador Diego Araújo, aparece acompanhado por uma mulher. Assim que localiza João, o suspeito dispara várias vezes. A vítima foi atingida por três disparos e morreu no local.

O autor dos disparos cumpriu pena no Complexo Penitenciário Anísio Jobim e foi executado durante o último massacre em maio de 2019. Atualmente, cinco pessoas são acusadas de participarem do assassinato do maquiador: Géssica Alves, Hadyson Rafael, Alana de Freitas, Dione dos Santos e João Felipe. O julgamento começou nessa quarta-feira (04).

O interrogatório dos cinco réus deveria começar apenas nessa quinta-feira (5), segundo dia de julgamento, mas começou a ser feito ainda no primeiro dia. Isso porque sete testemunhas faltaram. A primeira a sentar na cadeira do réu foi Gessica, a mulher que aparece no circuito de segurança do salão de beleza acompanhando o atirador no dia crime.

Dione é acusado de fornecer a arma ao atirador, segundo a defesa, ele não teria participação no crime e foi contratado apenas para entregar a arma.

O julgamento segue acontecendo no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis (Zona Centro-sul). Os outros três réus ainda serão interrogados.

