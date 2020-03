Mulher é executada e filha dela, de 12 anos, é baleada em Manaus

Manaus - Uma mulher, identificada como Simone Cardoso da Costa, de 39 anos, foi executada com seis tiros, no início da noite desta sexta-feira (6). A vítima estava junto com a filha, uma garota de 12 anos, quando foi surpreendida pelo atirador. A menina também foi baleada no atentado. O caso aconteceu na rua 50, na comunidade Mutirão, Zona Norte de Manaus.

Conforme testemunhas, a menina e a mãe saíram para compra comida e, no retorno para casa, elas foram perseguidas pelo assassino. Ao perceberem o perigo, as duas invadiram uma casa e chegaram a se trancar em um dos quartos do imóvel. No entanto, o suspeito arrombou a porta do local e executou a mulher - que era usuária de drogas.

De acordo com a polícia, Simone foi atingida com seis tiros, sendo a maioria na cabeça. A filha dela acabou sendo baleada no braço direito ao tentar proteger a vítima. A criança recebeu atendimento no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste, e recebeu alta médica ainda na noite desta sexta.

O corpo de Simone foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Investigações

A equipe de investigações da DEHS recebeu informações preliminares sobre a identificação do autor do crime, porém não podem divulgar os dados para não comprometer as investigações.

Ainda conforme a DEHS, atualmente, Simone respondia um processo pelo crime de tráfico de drogas. Ela também é apontada como suspeita de um latrocínio e já teria sido pega entrando com drogas em uma unidade prisional da capital amazonense.

Devido a extensa ficha criminal da vítima, a polícia acredita que o assassinato dela foi motivado por um acerto de contas.