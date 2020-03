Vídeo: menor envolvido em assalto a mercadinho é apreendido em Manaus

O suspeito foi localizado por investigadores do 10º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Em menos de 48 horas, um dos suspeitos de participar do assalto a um mercadinho, localizado na rua Custódio Correa, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, foi apreendido na tarde desta sexta-feira (6). O menor de 17 anos foi capturado na residência na rua Nova, bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste da capital.

Conforme o depoimento do adolescente, ele era o motorista da dupla que invadiu o estabelecimento e roubou toda a renda do local. O menor confessa que participou do crime para conseguir dinheiro, pois sua namorada está grávida.

O suspeito foi localizado por investigadores do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP) que receberam denúncias anônimas informando sobre o paradeiro do jovem.

Na delegacia, o suspeito ainda informou que não conhece os outros dois homens que participaram da ação criminosa. Ele se limitou apenas em comunicar que a dupla também mora na área do bairro Alvorada.

O carro usado no crime também foi apreendido e levado para o 10º DIP. A equipe ainda trabalha na busca dos outros suspeitos.

O caso

O estabelecimento foi alvo de criminosos pela quinta vez desde quando inaugurou. Toda a ação dos assaltante foi registrada por câmeras de segurança do local.

Um dos suspeito se fingiu de cliente para entrar no mercadinho e depois deu apoio para o comparsa. Do lado de fora o adolescente, apreendido na tarde desta sexta, deu apoio para a fuga em um carro, modelo Gol.

Veja o vídeo que mostra o carro do suspeito usado no crime e a ação dos comparsas do menor