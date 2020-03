Corpo em estado de decomposição é encontrado boiando

O caso será investigado pela Polícia Civi | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Na manhã deste sábado (7), por volta das 7h30, moradores do bairro Educandos (Zona Sul), encontraram um corpo do sexo masculino ainda não identificado em estado de decomposição às margens do Porto do Catráia .

Segundo a equipe da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o ógão foi acionado por pessoas que avistaram o corpo. Até o fechamento desta matéria, o homem permanece sem identificação e nenhum familiar compareceu no local onde o cadáver foi encontrado.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o Departamento de Perícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.