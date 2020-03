Pela 43ª vez motorista de ônibus é alvo de assaltantes em Manaus

O ônibus da linha 560 é o mais assaltado atualmente, segundo Sinetran. | Foto: Leonardo Mota

Manaus (AM) - Quatro homens fortemente armados cometeram um arrastão na linha de ônibus 560 do transporte coletivo urbano. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (6), na avenida Torquato Tapajós, no bairro Novo Israel (Zona Norte).

Segundo o motorista do veículo, os criminosos sentaram em bancos diferentes, fingiram serem passageiros e em seguida anunciaram o assalto. Eles levaram vários pertences dos passageiros e a renda do coletivo. Com esse crime, é a 43ª vez que o motorista é assaltado em 10 anos de profissão.

"Isso é uma humilhação. Entrego a minha vida para Deus porque não sei se voltarei vivo ou em um caixão para casa. Não aguento mais trabalhar, estou a beira de pedir demissão. Esse caras ainda tem coragem de chamar a gente, que estamos trabalhando, de vagabundos", disse o motorista.

O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).