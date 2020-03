Possível ossada humana é encontrada enterrada na Cachoeirinha

O saco com os ossos foi encontrado em um quintal | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - A polícia foi acionada no fim da manhã deste sábado (7), por volta das 10h30, para atender uma ocorrência de encontro de uma possível ossada humana na rua Maués, bairro Cachoeirinha (Zona Sul).

Segundo informações da moradora do imóvel, o pedreiro estava cavando o quintal para a construção de uma caixa de gordura, quando ele encontrou um saco com ossos que aparentam ser de um recém-nascido, além de vestígios do que parece ser uma fralda.

Também foram encontrados vestígios do que parece ser uma fralda. | Foto: Suyanne Lima

A moradora contou que comprou o imóvel há aproximadamente um ano mas que somente agora começou a construir no local e teve essa surpresa inesperada. A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Departamento de Perícia Técnica-Científica e Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência e informaram que não está descartado que a ossada, também, pode ser de um animal de pequeno porte como um cachorro.