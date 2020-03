Suspeitos de assaltar casa e fazer idoso de refém são presos em Manaus

A quadrilha apontou um terçado e ameaçou o refém | Foto: Divulgação

Manaus (AM) – Após tentativa de roubo na rua 25, do bairro São José (Zona Leste), dois homens e duas adolescentes com nomes ainda não divulgados, foram presos na tarde deste sábado (7). Durante a fuga, os suspeitos ainda tentaram fugir levando um homem de 50 anos como refém. Um quinto suspeito permanece foragido.

Segundo informações dos moradores, os cinco suspeitos estavam realizando “arrastões” no bairro. A população se revoltou e se uniu para linchar os criminosos.

Os policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. Segundo informações dos policiais, a quadrilha invadiu duas casas do bairro. Os cinco suspeitos que estavam dentro de um veículo Volkswagen Gol de cor azul, ao serem confrontados pela população, saíram do carro para fugir do linchamento.

Conforme capitão Renê, do Comando de Policiamento Leste (CPA-Leste), um dos criminosos colocou um um terçado no pescoço do homem e ameaçaram a vítima de morte durante a ação.

Os suspeitos capturados foram encaminhados para o 14ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão ouvidos e tomadas os devidos procedimentos legais. O homem que foi feito de refém, também foi conduzido até a delegacia para prestar depoimento.