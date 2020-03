Homem é alvejado com tiro na cabeça após voltar de festa no AM

Bruno foi encaminhado para unidade hospitalar, porém ,não resistiu | Foto: Divulgação

Urucurituba (AM) - Um homem identificado como Bruno Vito dos Santos, foi alvejado com um tiro na cabeça na estrada do Arrozal, em frente a uma loja de materiais de construção, localizada no município de Urucurituba (distante 207 quilômetros de Manaus). O crime aconteceu por volta das 5h30.

Segundo informações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Bruno voltava de uma festa no clube da Agremiação Recreativa dos Professores de Urucurituba (Agrepu). Após o disparo, a vítima foi socorrida pelos populares até o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegar.

Bruno foi encaminhado a Unidade Hospitalar de Urucurituba, Silveiro Tunds, localizada no Centro do município. Contudo, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo informações divulgadas, o autor do crime seria Oziel Cruz dos Santos. Ainda não há informações sobre qual teria sido o motivo dos disparos.