PM detêm homem por porte ilegal de arma de fogo na Redenção

Manaus (AM) - Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na noite deste sábado (07/03), um homem de 19 anos por porte ilegal de arma de fogo no bairro Redenção (Zona Centro-oeste). Com ele, os policiais apreenderam 01 espingarda calibre 16 sem numeração aparente e 01 munição de calibre 16 intacta.

Os policiais que atenderam à ocorrência disseram que, por volta das 21h, durante patrulhamento na área, receberam denúncia de um transeunte informando que na rua São Sebastião havia um indivíduo portando uma arma de fogo.

A guarnição se deslocou até o local, onde os policiais logo visualizaram o suspeito. Foi feita aproximação e abordagem, e o suspeito, ao avistar a equipe, largou o armamento no chão e se rendeu.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que ele já tinha passagens pela polícia por roubo.