Casal é preso por tráfico de drogas na Compensa

Manaus (AM) - Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na noite de sábado (07), por volta das 23h, na avenida Brasil, bairro Compensa (Zona Oeste), um homem de 29 anos e uma mulher de 40 anos, após denúncia via WhatsApp informando que havia um homem transportando 6kg de entorpecentes dentro de um veículo, modelo Honda Civic preto.

Na abordagem, foi localizado no interior do veículo um tablete de substância supostamente skunk. O condutor do carro informou que o restante do material estaria guardado na residência de uma mulher na rua Paraíso do mesmo bairro. A equipe se deslocou para o local e questionou a proprietária da residência, que assumiu estar guardando outros três tabletes de skunk em uma outra residência.

Foram apreendidos 4Kg de substância entorpecente supostamente maconha (tipo skunk) e o veículo Honda Civic, cor preta. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos infratores e os mesmos foram conduzidos ao 19° DIP, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.





