Homem vai cobrar patrão e acaba esfaqueado na Zona Leste de Manaus

Os três homens que foram atendidos no PS, levaram facadas. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Durante a noite de sábado (7) e a madrugada deste domingo (8) três homens deram entrada, vítimas de arma branca, no Hospital e Pronto-socorro Platão Araújo, localizado na Zona Leste de Manaus.

Um dos casos é de um homem de 34 anos que foi cobrar o patrão, no bairro Jorge Teixeira e foi esfaqueado em um dos braços. A vítima foi hospitalizada por volta das 2h50. Não há informações sobre o o suspeito do crime.

Dez minutos antes, às 2h40, um homem de 35 anos, chegou na unidade de saúde com uma facada no tórax. O crime aconteceu no bairro Tancredo Neves, não há informações sobre as circunstâncias do fato.

No final da noite de sábado, às 23h15, um homem de 46 anos, deu entrada no pronto-socorro vítima de duas facadas nas pernas. O caso ocorreu no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte da capital.

A Polícia Civil deve investigar as autorias de todos os crimes.