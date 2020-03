Mulher morre com sete tiros na Compensa

Katiane não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde | Foto: Lucas Vasconcelos

Manaus (AM) - No Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo (8), uma mulher identificada como Katiane Marques, de 38 anos, morreu nesta tarde por volta das 14h no Beco Benaion (bairro Compensa, zona Oeste). A vítima foi atingida por sete tiros em todo o corpo.

Conforme os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que atenderam a ocorrência, Katiane estava na esquina de rua Benaion, quando foi surpreendida com tiros efetuados por dois suspeitos em uma motocicleta.

A mulher foi atingida no polegar, nos braços, abdômen e costas. Katiane foi socorrida pela vizinha que a levou para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias ainda em vida. Contudo, Katiane não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Ainda segundo os policiais, as pessoas que estavam acompanhadas de Katiane não foram atingidas. Devido a isso, há especulações de que ela poderia estar envolvida com algum tipo de crime e que o homicídio teria sido “encomendado”, no entanto, a polícia não confirma nenhuma dessas hipóteses.

Os familiares ao saberem da morte da vítima se aglomeraram em frente ao SPA em manifestação de repúdio ao trabalho dos médicos que atenderam Katiane. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a retirada do corpo da vítima. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS).