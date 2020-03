Corpo de um homem é encontrado nas águas do Rio Negro em Manaus

O corpo foi encontrado por um canoeiro | Foto: Lucas Vasconcelos

Manaus (AM) - O corpo de um homem ainda não identificado de aproximadamente 25 anos foi encontrado na tarde deste domingo (8), boiando nas águas do Rio Negro. Segundo informações dos populares, o homem estava bebendo com amigos no flutuante “Aquáticos” localizado no outro lado do Rio Negro.

Conforme o subtenente Liberato, os oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionados para atender a ocorrência por volta das 12h50.

“Quando chegamos no local, o corpo da vítima já havia sido resgatado por um canoeiro. Segundo populares, a vítima desapareceu por volta das 11h40, quando o homem resolveu nadar alcoolizado”, comentou Liberato.

Os amigos do homem não souberam informar o nome da vítima. Eles, também, aparentavam estar alcoolizados, segundo populares. O subtenente comentou, de acordo com informações que a equipe dele colheu, sobre a possibilidade do homem ter sido empurrado por conta de uma brincadeira ou por ter se envolvido em alguma briga com os amigos.

Os agentes do Instituto Médico Legal (IML) chegaram ao local e realizaram a retirada do corpo para dar prosseguimento aos procedimentos de identificação e causa da morte da vítima.