Amarrada, adolescente é resgatada após ser sequestrada em Manaus

A adolescente que estava amarrada relatou a PM que havia sido pega por engano | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Na manhã deste domingo (8), uma adolescente de 16 anos foi resgatada por policiais militares da 4ª Companhia Iterativa Comunitária (Cicom), de um cativeiro que funcionava em uma casa na rua 9 de Dezembro, comunidade Nova Vitória (Zona Leste).

A vítima, que estava com as mãos amarradas para trás, informou para a equipe policial que foi sequestrada por engano. A 4ª Cicom chegou até o local depois de receber um chamado por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

A menina estaria no imóvel desde a madrugada deste domingo (8), momento em que moradores da comunidade chegaram a ouvir gritos dela pedindo por socorro.

Ao chegarem no endereço, os policiais avistaram três homens fugindo para um rip-rap. Quando se aproximaram da janela da residência, os policiais se depararam com uma jovem de 19 anos e um adolescente de 15 anos de idade, além da adolescente que estava amarrada.

Os policiais questionaram os motivos das outras duas pessoas estarem no local e o garoto informou que estava junto com a jovem de 19 anos, andando perto da casa, quando ouviram os gritos da menina sequestrada e entraram no imóvel para ajudá-la.

Não há informações se ela havia reconhecido os suspeitos do crime. A equipe da 4ª Cicom encaminhou os três jovens para o 14ª Distrito Integrado de Polícia (DIP).