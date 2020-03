Presa mulher condenada por participar de roubo em 2017, em Manaus

A prisão foi efeituada no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital | Foto: Alailson Santos e Erlon Rodrigues/PC-AM

Manaus - Adriana de Souza Viana, de 27 anos, foi presa pelo crime de roubo. A prisão foi efeituada no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus, na última sexta-feira (6). A prisão foi realizada pela equipe do 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP),

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular do 22ºDIP, a mulher cometeu o crime no dia 14 de fevereiro de 2017. Na ocasião, Adriana estava acompanhada de um homem, ainda não identificado, e juntos assaltaram um mototaxista, no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte da cidade.

“Na época do ocorrido, os dois levaram a moto da vítima para efetuar o crimes utilizando o veículo. A dupla estava utilizando um simulacro de arma de fogo para cometer os delitos. A autora tinha em aberto em nome dela essa ordem judicial, em razão de sentença condenatória por este crime, e na última sexta-feira conseguimos dar cumprimento”, explicou Tuma.

22° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Alailson Santos e Erlon Rodrigues/PC-AM

Ainda conforme a titular do 22º DIP, a ordem judicial em nome da mulher foi expedida no dia 14 de fevereiro deste ano, pela Juíza Anagali Marcon Bertazzo, da 6ª Vara Criminal.

Procedimentos

Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, Adriana foi encaminhada para audiência de custodia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

*Com informações da assessoria