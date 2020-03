Vídeo: cães auxiliam em ações policiais e inibem violência no Compaj

| Foto: TV Em Tempo

Manaus - O Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) conta com atuação de cães adestrados para auxiliar nas ações policiais e inibir violência na unidade. A intenção do Estado é que, até o final do ano, em todas as unidades prisionais seja instalado um canil.

O trabalho de adestramento começa nos três primeiros meses de vida do cão. O primeiro passo é trabalhar o instinto de caça, usando estímulos como brinquedos, em seguida vem o treinamento de comando com palavras curtas. Na fase mais avançada, o animal começa a aprender atacar uma pessoa. Só depois de um ano e meio é que os pets estão devidamente preparados para atividades policiais.

No canil do Compaj, ao todo são 10 cães. Nove atuam como guarda e proteção e um como cão farejador de entorpecentes. A presença deles no local ajuda inibir a ação dos detentos. Em janeiro, os pets ganharam novas baias, construídas pelos próprios presos que trabalham por remissão de pena.

A carreira desses valentes de patas encerra depois de 8 anos e a relação que, antes era apenas no trabalho, passa a ser familiar. Depois de aposentados, eles ficam com os parceiros de combate ao crime



