Amante invade casa e mata mulher a facadas no Amazonas

O suspeito está sendo procurado | Foto: Reprodução





Beruri – Uma mulher de 28 anos foi morta na madrugada desta segunda-feira (9), entre meia-noite e 1h, no município de Beruri (distante 173 quilômetros em linha reta de Manaus). O crime aconteceu na casa onde ela morava naquele município. Segundo a polícia, o autor do crime foi Raimundo de Souza Costa, de 57, com quem a vitima mantinha um relacionamento amoroso.

Conforme o gestor da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Fabiano Oliveira, a vítima estava em casa quando Raimundo embriagado arrombou a porta e invadiu o lugar. Os dois tiveram uma discussão e Raimundo acabou esfaqueando Roseane Monteiro Cascais, com quem mantinha encontros casuais. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O gestor explicou que foi a irmã da vítima que escutou os pedidos de socorro e que flagrou Raimundo com uma faca nas mãos. Após o delito, ele acabou fugindo. Informações recolhidas pela polícia apontam que Roseane e o suspeito já tiveram um relacionamento amoroso, mas estavam separados e tinham alguns “flashbacks”.

Após o crime, a equipe da 80° DIP iniciou buscas com intuito de encontrar o suspeito. A motivação para a morte da dona de casa ainda é desconhecida.

“Já realizamos várias diligências, mas até o momento não conseguimos localizar o suspeito. Estamos trabalhando sem pausas para tentar lavrar um flagrante. Recebemos a informação de sete facadas, mas já requisitamos o exame que deverá confirmar a quantidade de golpes. Estamos empenhados no caso”, concluiu Fabiano.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.