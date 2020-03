Jovem é preso no aeroporto de Manaus após tentar levar drogas para SP

O suspeito foi autuado por tráfico de drogas, material apreendido levado ao 6º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Alessandro Pessoa de Souza, de 19 anos, foi preso, na tarde desta segunda-feira (9), após tentar transportar oito quilos de maconha do tipo skunk, escondidos em uma mala. O jovem foi detido no Aeroporto Internacional de Manaus - Eduardo Gomes, localizado na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, zona oeste.

O suspeito foi interceptado, por volta das 14h, no momento em que iria embarcar para a cidade de Guarulhos, estado de São Paulo. Ele foi capturado durante um ação de policiais civis do 6° Distrito Interativo de Polícia (DIP) e Departamento de Polícia do Interior (DPI).

Segundo o delegado Jander Mafra, titular do 6º DIP, as equipes policiais estavam realizando diligências no bairro Cidade Nova, Zona Norte da cidade, quando receberam uma denúncia anônima, por telefone, informando que um homem, com as características de Alessandro, estaria indo para o aeroporto com a substância ilícita.



“A denúncia trazia informações com características de Alessandro. Assim que os policiais localizaram o jovem, ele foi abordado, quando foi confirmado a procedência da denúncia. Na ocasião, na revista da mala do infrator, foram encontrados cerca de oito quilos de maconha do tipo skunk”, comentou Jander Mafra.



Procedimentos

Alessandro foi autuado por tráfico de drogas. Ao termino dos procedimentos cabíveis ele será encaminhado para audiência de custodia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco, zona sul da capital.

*Com informações da assessoria