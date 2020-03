Mais uma execução é registrada na Compensa; mãe achou corpo do filho

Um homem foi morto com dois tiros no bairro Compensa | Foto: Kennedson Paz

Manaus - No intervalo de apenas 8 horas, mais um assassinato foi registrado na Compensa, Zona Oeste de Manaus. Daniel Soares de Almeida, de 37 anos, foi morto com dois tiros, na madrugada desta terça-feira (10).

A mãe do jovem o encontrou morto na frente da própria casa, localizada no beco Rui Barbosa, Compensa 2. Conforme informações da polícia, por volta de 4h, o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) foi informado sobre o homicídio.

Dados da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) descrevem que a mãe da vítima, durante a madrugada, encontrou Daniel, morto com 2 tiros. Os disparos atingiram o ombro e o rosto do rapaz.

Segundo depoimentos de familiares à polícia, Daniel tinha envolvimento com o tráfico de drogas, passagens por roubo e estava em regime semiaberto.

Zona Perigosa

No muro de uma das casas havia uma pichação com a sigla C.V (Comando Vermelho) | Foto: Kennedson Paz

O bairro Compensa tem sido novamente palco assassinatos. Apenas nos primeiros dias deste mês, a polícia registrou três homicídios na região.

O primeiro caso ocorreu no último domingo (8). Katiane Marques, de 38 anos, foi assassinada com sete tiros, no Beco Benaion, distante 750 metros do local onde Daniel foi executado. A mulher ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O segundo caso ocorreu durante a noite de segunda-feira (9), por volta de 20h30, na rua Abraão Cardoso. A vítima foi o jovem Matheus Vitor, de apenas 18 anos. Ele foi morto com três tiros.

Por conta da proximidade de tempo e distância, o crime causa preocupação para moradores da região. Matheus foi morto a 7 minutos de distância [1,7km], do local Daniel foi executado.

Apesar dos crimes terem acontecido na mesma localidade, até o momento, não há informações que tenham ligação. As execuções seguem sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios.

Briga de facção

Conforme relatos de moradores, a área, onde aconteceram os assassinatos, foi tomada pelo “Comando Vermelho”. Para mostrar o domínio, muros e postes do bairro foram pichados com a sigla da facção criminosa.