Casal suspeito de praticar assaltos é preso na Cidade Nova

Manaus - Um homem e uma mulher foram detidos na madrugada desta terça-feira (10) com suspeita de porte ilegal de arma de fogo no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Junto com o casal, os policiais militares aprenderam uma espingarda calibre 20, com numeração suprimida, uma motocicleta modelo Fan, 125 CC, placa OAI-0676, e seis aparelhos celulares de diversas marcas e modelos.

Os policiais que atenderam à ocorrência disseram que, por volta de 1h da terça-feira, durante patrulhamento na área, avistaram na rua Secundária Cinco, uma motocicleta com duas pessoas em atitude suspeita. Foi feito acompanhamento e abordagem e, durante revista pessoal, os policiais encontraram a espingarda e os aparelhos celulares.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos que foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria