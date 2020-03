Polícia apreende armas e prende mais de 20 suspeitos em Manaus

Também três adolescentes foram apreendidos | Foto: Divulgação

Manaus - 20 pessoas foram presas entre segunda-feira (9) e terça-feira (10), sendo 19 na capital e uma no interior. Ações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) aconteceram em 16 bairros de Manaus e no município de Maués. Seis armas de fogo, sete celulares, sete relógios e R$ 413 em espécie foram apreendidos.

Foram registradas ocorrências de tráfico de drogas, violência doméstica, estupro, roubo e posse ilegal de arma de fogo. Além dos itens citados anteriormente, duas balanças de precisão e duas facas também foram apreendidas. Também três adolescentes foram apreendidos.

Durante as ações, na noite desta segunda-feira (9), os policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam duas pessoas e apreenderam um adolescente na avenida Silves, zona sul, por roubo a ônibus e porte ilegal de arma de fogo. Com eles, foram apreendidos duas armas de fogo, uma arma branca, sete celulares, sete relógios e R$ 231,90 em espécie.

Em flagrante, duas pessoas também foram presas por tráfico de drogas no bairro União da Vitória, na Travessa Erisbe, por militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). Ao serem abordados em atitudes suspeitas, eles foram flagrados com nove pílulas de cocaína, uma porção de oxi, 66 trouxinhas de cocaína, 19 trouxinhas de oxi, 15 trouxinhas de cocaína e R$ 151 em espécie.

No bairro Cidade de Deus, no beco da Paz, zona leste, policiais da 30ª Cicom prenderam um homem de 39 anos por violência doméstica. A denúncia foi feita por uma mulher de 29 anos que disse estar sendo ameaçada pelo seu companheiro. A vítima disse que o homem estava muito alterado por bebida alcoólica, tendo quebrado vários móveis em sua casa e a agredido verbalmente.

Interior

No município de Maués (a 276 quilômetros a leste de Manaus), um homem de 28 anos foi preso em flagrante. Segundo informações da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), os militares foram acionados por meio de denúncias apontando que um homem estava furtando nas dependências de uma universidade. O infrator foi encontrado escondido em um armário e conduzido à delegacia.

*Com informações da assessoria