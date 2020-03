Vídeo: casos de feminicídio no AM aumentam 200% nos últimos dois anos

Patrícia Cunha Leite foi assassinada no dia da festa de aniversário de 26 anos, em 2019 | Foto: Reprodução/Facebook

Manaus - Os casos de feminicídio no Amazonas subiram 200% entre os anos de 2018 e 2019. O levantamento foi feito pela pelo núcleo de estudos da violência da Universidade de São Paulo. O principal problema, segundo as autoridades no assunto, ainda é o medo de denunciar o agressor.

No dia 27 de janeiro de 2019, Patrícia Cunha Leite completava vinte e seis anos de idade e comemorava em uma festa de aniversário com amigos, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, quando foi surpreendida por criminosos que dispararam três tiros contra ela. A jovem morreu por defender, de um cárcere privado, a namorada de um dos envolvidos.

Segundo dados do Núcleo de Estudos da Violência, da Universidade de São Paulo, em 2018 foram registrados 4 casos de feminicídio no Amazonas. No ano passado, esse número saltou para 12. Nesse início de 2020, já há 2 casos de mulheres que morreram vítimas da violência de seus companheiros.

Conforme informações obtidas por meio Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), a maioria dos casos começa com agressões verbais, depois o homem parte para agressões físicas, ameaça de morte e é aí que ocorre o feminicídio.

A delegada Débora Mafra, titular da DECCM, leva palestras a vários locais da cidade, principalmente associações, onde são reunidos homens e mulheres parar tratar da problemática sobre a violência doméstica.

No caso de patrícia, citado no início da reportagem, dois dos quatro infratores estão soltos. Quem vive o drama de perder alguém querido, por conta do feminicídio, espera por justiça.

Os números para denúncias de violência contra a mulher são o 180 ou 181. Não é necessária a identificação do denunciante. Assista à reportagem completa da TV Em Tempo:

