Mulher é presa novamente por aplicar golpes do Minha Casa, Minha Vida

Manaus - Heloísa Araújo de Menezes, de 36 anos, foi presa em flagrante, no início da tarde desta terça-feira (10), no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, por suspeita de se passar por funcionária da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) e praticar golpes prometendo a realização de cadastro e a facilitação de imóveis pelo programa “Minha casa, minha vida”. Segundo a polícia, ela cobrava quantias de aproximadamente R$ 3 mil para agilizar o processo da casa nova.



Conforme a polícia, Heloísa já havia sido presa em 2016, onde foi constatado que já praticava esse tipo de golpe desde 2015. Naquela época, já havia o registro de pelo menos 40 Boletins de Ocorrência (BO) em nome dela pela mesma prática e passagens pela polícia pelo crime de estelionato.

Heloísa foi presa no momento em que marcou um encontro com uma vítima que desconfiou da ação da mulher. Ela já tinha pagado a quantia de R$ 1.100 e iria entregar mais R$ 800, quando a polícia interrompeu a ação.

Após os procedimentos cabíveis no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Heloísa deverá ser levada para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na Zona Sul de Manaus. A Superintendência de Habitação do Amazonas informou que não possui vínculo com pessoas que comercializam lotes ou imóveis de forma ilegal. Todos os programas de Habitação promovidos pelo Governo do Estado serão amplamente divulgados pela imprensa e publicados no site e redes sociais do órgão.

Atualmente, o órgão trabalha na atualização do banco de dados das inscrições já existentes.