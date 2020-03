Assaltante é agredido em Manaus e fica em estado grave: veja vídeo

Caso o rapaz receba alta, ele deverá ser autuado em flagrante por roubo | Foto: Divulgação





Manaus - Um jovem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi linchado na tarde desta terça-feira (10), por volta das 14h, em via pública na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. Ele deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, naquela mesma zona, e está em estado grave.

Conforme a vítima do assalto, uma jovem de 24 anos que preferiu não se identificar, ela tinha acabado deixar a filha em uma escola, situada na rua do Campo, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus, por volta das 13h30, quando o homem lhe mostrou uma faca e pediu para que ela passasse o celular.

“Fiquei com medo de que ele me furasse e acabei entregando. Logo depois, eu pedi ajuda e entrei no carro com uma mulher e o esposo dela. Nós fizemos algumas buscas e, quando passamos na frente de um supermercado, eu o reconheci”, contou a mulher.

A vítima disse que seguiu o suspeito a pé e, quando ele passou em uma parada de ônibus, ela gritou “Pega Ladrão”. As pessoas começaram a perseguir o suspeito, que foi alcançado na frente de uma borracharia. No local, ele foi agredido fisicamente com vários golpes na cabeça.

Parte da agressão foi gravada por usuários do transporte coletivo | Autor: Divulgação

Uma equipe da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência e realizou a detenção e prestou socorro ao rapaz. Ele foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde deu entrada em estado grave, encontrando-se em coma.



A mulher vítima do assalto acompanhou os policiais militares até a unidade hospitalar e, em seguida, formalizou o Boletim de Ocorrência (BO).

Caso o rapaz receba alta, ele deverá ser autuado em flagrante por roubo. Ele permanece internado na unidade hospitalar.