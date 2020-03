Mulher é presa com haxixe no Amazonas

As drogas foram encontradas dentro de três latas metálicas. Na tentativa de ludibriar a fiscalização a droga, estava armazenada ( supostamente). com cera de depilação. | Foto: Reprodução

As drogas foram encontradas dentro de três latas metálicas. Na tentativa de ludibriar a fiscalização a droga, estava armazenada ( supostamente). com cera de depilação. | Foto: Reprodução

Tabatinga/AM – A Polícia Federal em Tabatinga/AM, durante trabalho de fiscalização de embarque dos passageiros em lancha expressa, nesta terça-feira (10) prendeu uma mulher tentando embarcar para Manaus com 2,920 quilos de haxixe.

As drogas foram encontradas dentro de três latas metálicas. Na tentativa de ludibriar a fiscalização a droga, estava armazenada ( supostamente). com cera de depilação.

Segundo a suspeita, as drogas foram recebidas na Região do Alto Solimões e seriam entregues em Manaus, para um indivíduo não identificado. A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga, onde recebeu voz de prisão.

De acordo com a assessoria da Polícia Federal, foi instaurado Inquérito Policial mediante flagrante, com indiciamento pelo crime de tráfico de drogas, com aumento de pena por tráfico internacional.