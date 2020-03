Homem é encontrado morto com cabo de vassoura na garganta

Manaus - Na manhã desta quarta-feira (11), um homem, ainda não identificado, com identidade aproximada entre 25 a 30 anos, foi encontrado morto com sinais de espancamento e um cabo de vassoura incluso na garganta. O fato aconteceu na rua 19, bairro São José Operário, 2ª etapa. Uma mulher que passava pelo local, viu o corpo do homem e acionou a polícia.

Devido ao fato, uma viatura da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi deslocada até o local e isolou a área até a chegada da perícia técnica.

Devido ao fato, uma viatura da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi deslocada até o local e isolou a área | Foto: Kennedson Paz

Acompanhe agora ao vivo a live pelo Facebook com mais detalhes sobre a ocorrência.