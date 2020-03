Homem é encontrado morto com cabo de vassoura na garganta, em Manaus

Manaus - Na manhã desta quarta-feira (11), um homem, ainda não identificado, com identidade aproximada entre 25 a 30 anos, foi encontrado morto com sinais de espancamento e com um cabo de vassoura na garganta. O fato aconteceu na rua 19, bairro São José Operário, 2ª etapa. Uma mulher, que passava pelo local, viu o corpo do homem e acionou a polícia.

Conforme informações do delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima era usuária de drogas.

“A vítima foi encontrada despida, dentro da construção abandonada, no meio de muito lixo. As informações levantadas são de que ele era usuário de drogas e estava no local com frequência, ” explicou o delegado.

Segundo a equipe do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), antes de morrer, a vítima foi espancada, agredida com diversas pauladas na cabeça. Além disso, os suspeitos introduziram um cabo de vassoura na garganta do homem.

O crime brutal assustou os moradores da região. Segundo eles, a área, onde o homem foi encontrado, é perigosa durante a madrugada.

Devido ao fato, uma viatura da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi deslocada até o local e isolou a área | Foto: Kennedson Paz

“Acordamos com essa notícia. Muitos usuários de drogas frequentam essa construção abandonada. Tenho medo de andar por essa rua, pois é muito perigosa. De madrugada, quando retorno do trabalho para casa, é período que sinto mais medo. Esse local é um perigo constante“, explicou uma moradora, que preferiu não se identificar, por medo de retaliações.

Outro morador, que também preferiu não se identificar, durante a noite, a iluminação pública da rua é precária. “Fica muito escuro e, com isso, o perigo aumenta. Eu, por exemplo, evito passar por essa rua”, enfatizou o homem.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo da vítima e levaram para a sede da unidade. Até o fechamento desta matéria, nenhum familiar compareceu no instituto para identificar o homem.

O primeiro passo, conforme a Polícia Civil, será identificar a vítima. Logo em seguida, apurar quem são os suspeitos e quais foram as motivações do assassinato.

Acompanhe agora ao vivo a live pelo Facebook com mais detalhes sobre a ocorrência.