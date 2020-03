Bebê de 6 meses quase morre após ser espancado e queimado pelos pais

De acordo com a polícia, o pai e a mãe da criança foram presos por tentativa de homicídio | Foto: Divulgação

Uma bebê de apenas seis meses está internada em estado grave depois de ser espancada pelos próprios pais, em Trindade, no estado de Goiás. Com mais de 12 fraturas pelo corpo, queimaduras e um edema cerebral, o estado da criança chamou a atenção dos médicos, que acionaram a polícia.

De acordo com a polícia, o pai e a mãe da criança foram presos por tentativa de homicídio após prestarem depoimento.

Segundo a polícia, a mãe afirmou que a agressão teria ocorrido porque o pai se irritou com o choro da bebê. O homem teria o costume de ingerir bebida alcoólica e, segundo a mulher, já teria batido na criança em outras ocasiões.

A versão é contestada pelo marido, que negas as agressões e diz que as queimaduras foram provocadas por velas utilizadas pela mãe durante as trocas de roupas da criança.

A criança segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, no Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento e não tem previsão de alta.