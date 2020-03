Universitário que esfaqueou 'colega' em Manaus responderá na justiça

O autor do crime foi detido e encaminhado para o 12º DIP | Foto: Divulgação

Manaus – Após uma discussão ocorrida entre dois estudantes universitários, na última terça-feira (10), que resultou com um deles esfaqueado, a Polícia Civil informou que o autor do crime assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por lesão corporal.

O caso aconteceu, por volta das 8h30, nas dependências de uma universidade particular, localizada no bairro Flores, Zona Centro-Sul de capital. Um estudante de 25 anos teve o braço atingido por um golpe de faca desferida por outro estudante de 27 anos

Policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para a ocorrência. Conforme informações de estudantes do curso de Farmácia, os alunos foram informados sobre o caso por funcionários da universidade, por volta das 9h. Segundo os estudantes, o caso aconteceu dentro do refeitório da faculdade.

A vítima foi socorrida pelos paramédicos do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o autor do crime foi detido e encaminhado para o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a equipe de investigação está realizando os procedimentos de diligências em torno do caso.