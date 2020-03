Suspeito de tráfico morre ao trocar tiros com a Rocam no Novo Aleixo

O crime aconteceu na rua C-2, situada no conjunto Água Claras, no Novo Aleixo | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Após uma denúncia anônima sobre a venda de drogas em uma residência, na rua C-2, situada no conjunto Água Claras, bairro Novo Aleixo, Zona Leste de Manaus, um homem identificado como Thiago Oliveira dos Santos, de 27 anos, foi morto ao trocar tiros com policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). O fato aconteceu na noite da última terça-feira (10).

Conforme informações dos militares, ao chegarem na rua C-2 e se aproximaram da residência, a equipe foi recebida a tiros. Os policiais revidaram e, durante a troca de tiros, Thiago foi atingido na cabeça e tórax.

Moradores do bairro preferiram não comentar sobre o assunto | Foto: Kennedson Paz

Devido aos ferimentos, Thiago ainda foi socorrido e levado até o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia encontrou um revólver e drogas com o homem. Além disso, duas mulheres e uma adolescente, que estavam no imóvel, foram conduzidas até ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Norte, para procedimentos cabíveis. Os nomes das mulheres não foram divulgados pela polícia.

Na manhã desta quarta-feira (11), a equipe do Portal EM TEMPO esteve no local do confronto e tentou conversar com moradores da área. Entretanto, ninguém quis comentar sobre o caso.

O homem deu entrada no Platão Araújo | Foto: Kennedson Paz

Outro caso

No decorrer da madrugada desta quarta (11), um homem de 36 anos deu entrada no Platão Araújo, após ter sido atingido com um golpe de faca na perna.

Conforme o registro da Polícia Militar, o homem se desentendeu com a companheira e, durante a confusão, foi atingido. Ele foi liberado após receber atendimento médico.