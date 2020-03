Jovem de 22 anos é encontrada morta dentro de máquina de lavar no AM

O caso aconteceu na noite de terça-feira (11) no município de Autazes | Foto: Reprodução

Manaus - Uma jovem de 22 anos, identificada como Aline Beatriz Correa Esmeraldo, foi encontrada morta em um saco preto dentro de uma máquina de lavar, na noite de terça-feira (10), no ramal Bacuri, no município de Autazes (distante 113 quilômetros em linha reta da capital). O crime aconteceu por volta das 23h.

Conforme a titular da 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Autazes, Reika da Costa, policiais civis e militares chegaram ao local após receberam informações, por meio de denúncia anônima, sobre um corpo que teria sido abandonado na localidade.

Devido ao forte odor, a polícia encontrou o corpo da vítima e encaminhou para o hospital da cidade.

Ainda segundo a delegada, investigações preliminares apontam que a vítima teria sido morta em outro lugar e teria tido o corpo abandonado naquela área de mata apenas para dificultar as investigações em torno do crime.

Moradores do município alegam que a vítima participou de um assalto e estava devendo traficantes da região. Ela teria realizado o assalto para pagar a dívida, porém os criminosos não teriam gostado da atitude e cometeram o assassinato.

Entretanto, a informação não foi confirmada pela Polícia Civil do Estado do Amazonas (PC-AM). A delegada Reika ainda ressaltou que um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar as circunstâncias do homicídio, bem como identificar e prender os autores do crime.