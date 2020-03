Adolescente ouve palestra em escola do AM e entende que era abusado

A mãe procurou o prédio da Depca para pedir justiça | Foto: Kennedson Paz

Manaus – Uma mulher, cujo nome não será identificado pelo Portal EM TEMPO para preservar a identidade da vítima, esteve na manhã desta quarta-feira (11), no prédio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), para cobrar justiça em torno de um caso de estupro de vulnerável, praticado pelo ex-cunhado contra o filho dela, um adolescente de 14 anos.

O crime, segundo a vítima, aconteceu quando ele tinha entre 6 e 9 anos de idade no ramal ZF1, no quilômetro 53, da rodovia estadual AM-010, em Rio Preto da Eva, município distante 57 quilômetros em linha reta de Manaus

A mãe da vítima contou à imprensa que descobriu o crime há seis meses, após o filho assistir uma palestra de educação sexual na escola . Ao perceber os ensinamentos da palestra, sentiu que havia sido vítima de abuso e resolveu contar à mãe o drama do passado.

“Meu filho, ao ouvir a palestra, me ligou e contou que o meu ex-cunhado abusou dele sexualmente quando ele tinha 6 anos e isso perdurou até a idade de 9 anos. A primeira vez aconteceu quando eles foram sozinhos para o igarapé do sítio onde morávamos, Quando chegaram lá, ele mandou meu filho tirar a roupa e consumou o ato sexual. Ele ameaçava meu filho para não contar nada. Fomos à delegacia registrar a ocorrência contra esse homem. Ele está se escondendo da polícia aqui em Manaus”, contou a mãe.

A mãe relatou que a irmã que era casada com esse homem à época, mas que a parente não acreditou nos atos relatados. Ela diz ainda que não teve apoio da família para procurar a polícia. “Até hoje eles não acreditam. É só eu, Deus e meu filho. Já passamos por atendimento psicológico, mas só queremos justiça para que esse homem não seja impune”, concluiu.

Investigações

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que, de acordo com a delegada Sylvia Laureana, titular da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva, na tarde do último sábado (07), por volta das 17h30, o adolescente de 14 anos realizou exames de corpo e delito para comprovação da violência sexual.

Após prestar depoimento na unidade policial, foi instaurado um Inquérito Policial (IP) para investigação do caso.

O suposto autor do crime será chamado à unidade policial para prestar esclarecimentos.