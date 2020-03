Vídeo: No Dia da Mulher, autônoma é agredida no bairro Vila da Prata

Manaus – Em pleno o dia 8 de março (domingo), data em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, uma autônoma de 29 anos foi agredida durante uma confusão ocorrida, por volta das 4h, na rua Paraguaçu, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus. O autor, segundo a vítima, é um funcionário da pizzaria em que o ex-companheiro dela é proprietário.

A vítima contou, nesta quarta-feira (11), que a confusão começou porque ela, que está há seis meses separada do ex-companheiro, um homem de 34 anos, mantém um relacionamento amoroso com um funcionário da pizzaria, um homem de 23 anos.

A autônoma contou que, por volta das 4h, o atual companheiro foi até à pizzaria, junto com ela, para receber o dinheiro referente à quinzena em que ele havia prestado serviços no estabelecimento. Momento em que, segundo ela, o ex-companheiro começou a agredi-lo fisicamente.

Vídeos registrados por câmeras de segurança instaladas próximas ao local mostram o momento em que várias pessoas [amigos e funcionários] se envolvem na confusão. A autônoma, ao tentar apartar a briga, é puxada por um dos funcionários do ex-companheiro e jogada no asfalto.

“Em pleno Dia Internacional da Mulher fiquei com hematomas e escoriações causadas por uma pessoa que não tinha motivação alguma para cometer tal ato. Eu sempre ajudei esse rapaz em momentos difíceis e ele me retribui desta forma. Ele me jogou de cara no chão, quero Justiça e que ele seja punido”, disse a vítima.

A autônoma destacou que, além de ter sido agredida fisicamente, ainda está tendo que lidar com publicações ofensivas do autor das agressões em redes sociais.

Assista ao vídeo da agressão:

| Autor: Divulgação

Após as agressões, a mulher registrou Boletim de Ocorrência (BO) no 21º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro São Jorge, também na Zona Oeste. Ela foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, para ser submetida a exame de corpo de delito.

Na tarde desta quarta (11), a vítima foi até à unidade policial, onde foi ouvida pela autoridade policial e prestou depoimento sobre o caso.

Procedimentos

Questionados pela reportagem sobre quais serão os procedimentos adotados a partir da formalização da ocorrência, servidores do 21º DIP informaram que o suspeito deverá ser ouvido para prestar esclarecimentos. Por se tratar de uma lesão corporal simples, será instaurado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que deverá ser encaminhado posteriormente à Justiça.