Polícia pede prisão de homem que matou mulher com 8 facadas no AM

Raimundo está sendo procurado por matar a vítima com oito facadas | Foto: Divulgação

Beruri – Raimundo de Souza Costa, de 57 anos, continua sendo procurado pela polícia por envolvimento na morte de Roseane Monteiro Cascais, que tinha 28 anos . A polícia solicitou da Justiça, o pedido de prisão preventiva em nome do suspeito e aguarda a decisão judicial.

O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (9), entre meia-noite e 1h, no município de Beruri (distante 173 quilômetros em linha reta de Manaus) e a principal suspeita é que ele tenha matado a vítima, por não aceitar manter apenas encontros casuais após o término do namoro entre eles.

Conforme o gestor da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Fabiano Oliveira, as buscas em torno do suspeito estavam interruptas desde o momento do crime até a manhã desta quarta-feira (11). O gestor informou que o laudo necroscópico já foi entregue a polícia e constatou que Roseane foi morta com oito facadas.

"Esperamos que a ordem judicial seja expedida pelo juiz para que possamos realizar a prisão do suspeito em breve. Estamos empenhados em solucionar esse crime", destacou Oliveira.

No dia do crime, Raimundo chegou completamente embriagado na casa da vítima, situada no bairro Novo Vencedor, em Beruri, arrombou a porta e invadiu o lugar. Os dois tiveram uma discussão e Raimundo acabou esfaqueando Roseane. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A irmã da vítima ouviu o pedido de socorro e flagrou Raimundo com a faca utilizada no crime em mãos.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.